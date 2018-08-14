محافظ المنيا : 66 مليون جنيه لتنفيذ 1245 مشروع صغير بديرمواس

فريق المحافظات

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا ، أن المحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" حتى 30 / 6 / 2018 من خلال توفير24773 فرصة عمل ، بإجمالي 12256 مشروع للشباب بقيمة قروض تصل الى 915 مليون و930 الف جنيه .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع شباب مركز ديرمواس ، ضمن سلسلة من اللقاءات مع شباب المحافظة بالمراكز التسعة تحت عنوان "المنيا-انجازات وطموحات" ، بهدف الاستماع الى افكار ومقترحات الشباب في كافة انحاء المراكز والمدن ، وعرض ماتم انجازه وتحقيقه خلال الاشهر الماضية ومناقشة أحد أهم المشاكل التي تواجه الشباب وهي مشكلات البطالة وكيفية التغلب عليها.

وأضاف المحافظ ، أن برنامج مشروعك حتى 30 / 6 / 2018 وفر 2133 فرصة عمل في مركز ديرمواس من خلال 1245 مشروع باجمالي قروض تصل الي 66 مليون و503 الف جنيه.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء فرص العمل المحققة من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة خلال العام المالي المنتهي حتى أغسطس 2018 ، لافتا أن الجهاز يوفر فرصا تدريبية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومركز التدريب على أعمال التشييد والبناء ومديرية القوي العاملة .

كما تناول اللقاء فرص العمل المحققة من خلال المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل وكذلك قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إدارة التنمية بديوان عام المحافظة ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحاور العمل الحالية في مجال الاستثمار بالمحافظة لخلق المزيد من الفرص .

وأكد المحافظ ، أن المنيا تشهد نهضة تنموية كبيرة إلا أنه مازال امامنا الكثير من التحديات ، ولايمكن التغلب عليه الا بالمشاركة المجتمعية من جانب جميع الجهات سواء كانت مؤسسات مجتمع مدنى أو جهات تنفيذية ، حيث يتطلب تعزيز جهود التنمية إطلاق الطاقات الابداعية الخلاقة فى مناخ مستقر يستنفر طاقات المبدعين ويتيح الفرصة لاضافة ملامح جديدة تتسم بالحداثة والتطور.

واستقبل المحافظ خلال اللقاء المفتوح عددا من اسئلة واستفسارات الشباب حيث أوضح أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية وخاصة الشباب فهم ثروات الامة وأعظم ما تمتلكه الشعوب .

وقال إن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية لاشراك الشباب بشكل تفاعلي في حل القضايا المجتمعية مع أجهزة الدولة المعنية بهدف دعم وتفعيل دور الشباب في المجتمع واسترشادا بأفكار الشباب البناءة في حل القضايا المجتمعية المختلفة.

تضمن اللقاء عرضا لنماذج شبابية ناجحة ، تعطي الامل والايجابية وتقدم من خلالهم النموذج والقدوة لمساعدة الاخرين على النجاح والتميز ، الى جانب عرض ابرز الصعوبات والتحديات التي واجهتهم في العمل وطرق التغلب عليها.

وشارك في اللقاء الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ، مديرية الشباب والرياضة ، مديرية الثقافة ، مكتبة مصر العامة ،ادارة الاستثمار ووحدة التنمية الاقتصادية والبشرية بالمحافظة ،والمجلس القومي للمرأة.