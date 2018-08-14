محافظ الإسكندرية يكلف بتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى وتكثيف حملات الإزالة

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مسئولي مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بالاهتمام بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك في أنحاء الإسكندرية، وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المصلين، وكذا تكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالساحات وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المصلين.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لرصد أي حالات بناء مخالف وإزالتها والتحفظ على معدات ومواد البناء لمنع المستغلين للعطلات الرسمية، مؤكدا عليهم بتكثيف حملات إزالة العقارات لمنع أي مخالف من التمادي في المخالفة وأنه لا تهاون مع أي مقصر في أداء مهام عمله.

على الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ مسئولي التموين بتشديد الرقابة على الأسواق وشن حملات تموينية مكثفة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع استغلال المواطنين، والتفتيش على المحلات للتأكد من سلامة اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات، ورفع الشوادر المصرح بها أمام المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة أول أيام العيد وإلزام أصحابها بالنظافة وإعادة الشئ لأصله، علاوة على متابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين. ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتجاز، والوقود، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

ووجه المحافظ مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة، ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، وكذا وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب الحركة للزائرين، مع تقليل زمن التقاطر، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

وفيما يخص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لفت إلى ضرورة قيام الإدارة بالمرور على الشواطئ خاصة الشواطئ المجانية، والتأكد من جاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أى مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين، وتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد ، ومراجعة موقف التأمين " فرق الإنقاذ والغطاسين وغيرها " بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق .

كما كلف المحافظ مسئولي المتابعة والرقابة بالمحافظة بالمرور خلال الفترة الحالية وفترة الأعياد على الأسواق والشواطئ ومتابعة الالتزام بالتعليمات والأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين في الحال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة استعدادات كافة الجهات وجاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.