محافظة الشرقية تحقق 50% من الاكتفاء الذاتى لمياه الشرب

الشرقية – إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن كمية مياه الشرب المنتجة يومياً للمحافظة، بلغت مليون و200 ألف متر مكعب/ يوم لتصل نسبة الإكتفاء الذاتي 50%، موضحا أنه تم إعداد دراسة وتصور بالتنسيق بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب للمساعدة في حل هذه المشكلة وتم التوصل إلى أن المحافظة بحاجة إلى 21 مشروع مياه عند الانتهاء من تنفيذها تنعم المحافظة بنسبة اكتفاء 100% لمدة 10 سنوات قادمة.

وقال المحافظ، خلال اجتماعه بالجهاز التنفيذي الأسبوعي، إنه منذ توليه مهام المحافظة كان عدد محطات المياه المرشحة لمياه للشرب 26 محطة تعمل بطاقة 383 ألف متر مكعب / يوم بالإضافة إلى 10 محطات نقالي بطاقة 25 ألف متر مكعب / يوم و 155 بئر إرتوازي يعمل 100 و 55 احتياطي بطاقة 290 ألف متر مكعب / يوم، مشيراً إلى أن هناك مناطق تعاني من نقص في مياه الشرب وكانت تستطيع التغلب عليها من خلال عمل مناوبات أو تجهيز فناطيس مياه.

وأشار إلى أن العام المالي 2016 / 2017 م تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات في قطاع مياه الشرب بتكلفة 3 مليارات و 555 مليون جنيه والعام المالي 2017 / 2018 م تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة مليار و 833 مليون جنيه ليتبقى 6 مشروعات، وجاري تنفيذ إقامة محطة مياه البكارشة وتسير الأعمال بها طبقاً للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى 2 مشروع " محطة مياه القرين و 11 محطة مياه فائقة الجودة بقرى مراكز "الزقازيق – كفر صقر – أبو حماد – ههيا" ليتبقى 3 مشروعات توسعة محطة طارق بن زياد ومحطة كفر فرج بمنيا القمح و محطة أبو طاحون بأولاد صقر، مؤكداً أن تنفيذ مشروع محطات مياه الشرب يتم بشكل متكامل من محطة وشبكات ومأخذ لتصل تكلفة تنفيذ الـ 21 مشروع 7.5 مليار جنيه .

كما استعرض محافظ الشرقية، خطة العمل لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن تكون نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 46 % بحلول عام 2020 تماشياً مع خطة الدولة في هذا القطاع، ومن المقرر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لعدد 118 قرية بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب وتنفيذ 65 مشروعا بـ 65 قرية بمعرفة شركة المياه منهم 46 عن طريق الميجا " للقرى التي تطل على بحر حادوس" لتطهير هذا المجرى المائي وعدم الصرف عليه والاستفادة من قيمة قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى 14 مشروعا من البنك الأسيوي وتنفيذ 5 مشروعات من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي لعدد 33 قرية بتكلفة 756 مليون جنيه، بالإضافة إلى إفتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي تشمل 12 محطة رفع وتوسعات في محطتي المعالجة، مؤكداً أن إجمالي تكلفة تنفيذ الـ 183 مشروعا 9.2 مليار جنيه، ليدلل على أن محافظة الشرقية قد استطاعت تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2016 إلى اليوم وقامت بإعداد خطط عمل مستقبلية.

كان حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق واللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلين عن شركات تنفيذ أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وعدداً من شباب الشرقية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .