مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

كتب أحمد جودة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الجماهير إلى الملاعب بمثابة خطوة إيجابية مهمة، بعد الجهود المبذولة التى أشار إليها وزير الشباب والرياضة فى هذا الصدد، مضيفا أن هناك اتصالات والتنسيق بين عدد من الجهات المعنية سواء من اتحاد الكرة ووزارة الداخلية، وإصدار بعض التوصيات التى سيتم العمل بها لحضور المبارايات.

وأوضح "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة فى مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، أن عودة الجماهير للملاعب تعتمد فى الأساس على الظهور بشكل حضارى تعكس الروح الرياضية، ويتم التشجيع بشكل منضبط، بحيث تتعامل الجهات المعنية مع أى خروج عن القانون أو قواعد المتبعة، مضيفا «هيتم توفير الحماية الأمنية وكافة الرعاية، والتشديد على ضرورة الضوابط الموضوعة، والتشيجيع المنضبط لتخطى هذه الأزمة».

وفى هذا الصدد، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة استعدت لعيد الأضحى عبر عنصرين تتمثل فى توفير المواد الغذائية واللحوم والأضاحى بكميات مناسبة، وتخصيص ومنافذ التوزيع بحيث تكون متناسبة مع الكتل السكنية فى المحافظات، بالإضافة إلى الاستعدادات الامنية فى الشوارع والميادين لتأمين المواطنين والتصدى لأى خروج عن القانون.