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متشددون من طالبان يقتحمون قاعدة عسكرية أفغانية ويأسرون عشرات الجنود

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:56 ص
متشددون من طالبان يقتحمون قاعدة عسكرية أفغانية ويأسرون عشرات الجنود الجيش الأفغانى
كابول (رويترز)
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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين من حركة طالبان اجتاحوا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش فى شمال أفغانستان فقتلوا 10 جنود على الأقل وأصابوا 15 كما أسروا عشرات آخرين فى القتال خلال اليومين الماضيين.

وقال محمد طاهر رحمانى رئيس مجلس الإقليم إن المتشددين استولوا على دبابات وذخيرة فى قاعدة تشيناييها العسكرية بمنطقة غورماش فى إقليم فارياب فى هجوم بدأ يوم الأحد.

وقال رحمانى "لم نتمكن من دخول القاعدة. أجزاء كبيرة من القاعدة لا تزال تحت سيطرة طالبان."

وذكر رحمانى أعداد القتلى والمصابين لكن مسؤولًا محليا أضاف أن طالبان أسرت 40 جنديا، لكن 30 من مسلحيها قتلوا أيضا فى المعارك.

 


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