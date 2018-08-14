مبيعات العرب تهبط بالبورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى ارتفع بنسبة ضئيلة، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09%.