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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:35 ص
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مباحث التموين تضبط 26 قضية من بينها ضبط 800 كيلو سكر تموينى ناقص الوزن

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:31 ص
مباحث التموين تضبط 26 قضية من بينها ضبط 800 كيلو سكر تموينى ناقص الوزن خبز - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد محمد نصحى مدير إدارة التموين حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 26 قضية تموينية.

من أبرزها ضبط حازم ث م م - 39 سنة صاحب مركز تعبئة سكر ويقيم دائرة مركز المنشاة لحيازة  سكر تمويني ناقص الوزن وتم ضبط "800" كيلو جرام سكر تمويني و تحرر عن ذلك المحضر رقم 247 جنح أمن دولة طوارئ مركز المنشاة لسنة 2018

كمـــا تـــم ضبـط  قضيتى غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و " 6 " قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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