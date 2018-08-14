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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:00 ص
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لماذا تتقدم مصر بالمراجعة الطوعية لـ"رؤية 2030" للأمم المتحدة؟

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:00 ص
لماذا تتقدم مصر بالمراجعة الطوعية لـ"رؤية 2030" للأمم المتحدة؟ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قائلة: إن الحكومة تتقدم لمراجعة الوطنية الطوعية لاستراتجيتها للتنمية المستدامة أمام الامم المتحدة لعدة أسباب وهى : - 

- تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع دول العالم والدروس المستفادة.

- تعزيز الشراكات بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأكاديميين.

- نشر الوعى على المستوى القومى والمحلى بأهمية تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

- تسليط الضوء على ما تحققه مصر من إنجازات وإصلاحات هيكلية واقتصادية.

- إعطاء صورة حقيقية لمصر وانجازاتها فى مجال التنمية المستدامة على مستوى المجتمع الدولى.

 


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