لماذا تتقدم مصر بالمراجعة الطوعية لـ"رؤية 2030" للأمم المتحدة؟

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قائلة: إن الحكومة تتقدم لمراجعة الوطنية الطوعية لاستراتجيتها للتنمية المستدامة أمام الامم المتحدة لعدة أسباب وهى : -
- تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع دول العالم والدروس المستفادة.
- تعزيز الشراكات بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأكاديميين.
- نشر الوعى على المستوى القومى والمحلى بأهمية تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
- تسليط الضوء على ما تحققه مصر من إنجازات وإصلاحات هيكلية واقتصادية.
- إعطاء صورة حقيقية لمصر وانجازاتها فى مجال التنمية المستدامة على مستوى المجتمع الدولى.
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