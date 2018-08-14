لماذا تتقدم مصر بالمراجعة الطوعية لـ"رؤية 2030" للأمم المتحدة؟

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قائلة: إن الحكومة تتقدم لمراجعة الوطنية الطوعية لاستراتجيتها للتنمية المستدامة أمام الامم المتحدة لعدة أسباب وهى : -

- تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع دول العالم والدروس المستفادة.

- تعزيز الشراكات بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأكاديميين.

- نشر الوعى على المستوى القومى والمحلى بأهمية تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

- تسليط الضوء على ما تحققه مصر من إنجازات وإصلاحات هيكلية واقتصادية.

- إعطاء صورة حقيقية لمصر وانجازاتها فى مجال التنمية المستدامة على مستوى المجتمع الدولى.