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لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية تصادق على بناء كليات عسكرية فى قرية بالقدس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:06 م
لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية تصادق على بناء كليات عسكرية فى قرية بالقدس مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى المحتلة - صورة أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، صادقت على خطة لبناء كليات عسكرية على أراضٍ فلسطينية واقعة فى قرية عين كارم بالقدس.

 

وأضافت أن اللجنة وافقت على المخطط رغم معارضة شديدة من قبل الكنيسة الفرنسيسكانية ورعاياها، بسبب مخاوف من احتمال تسبب البناء بجفاف المياه فى نبع "عين مريم"؛ وهو موقع مقدس بالنسبة للمسيحيين.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "عين كارم" من أهم وأكبر قرى القدس المحتلة وتقع على الطريق الواصل بينها وبين يافا، وهجّر الاحتلال الإسرائيلى سكانها الأصليين أثناء النكبة، وحولها إلى مستوطنة تحمل نفس الاسم.

 


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