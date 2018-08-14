كيف نجحت وزارة الآثار فى تأهيل ممرات معابد الكرنك × 9 معلومات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، أعمال تطوير مكثفة برعاية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وتحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك فى إطار خطة الوزارة فى تطوير المواقع الأثرية والحفاظ على التاريخ الفرعونى القديم، وذلك قبل انطلاق الموسم الشتوى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لضمان تقديم صورة ذهنية مختلفة للسياح الذى يزورن المحافظة بمشاهد جديدة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى معابد الكرنك فى معلومات للقراء:-

1- انتهت الآثار من أعمال تمهيد وتجهيز وتأهيل الممرات الواقعة فى المحور الثانى للزيارة داخل معابد الكرنك

2- الممرات التى تم تمهيدها وتطويرها بالكرنك تمتد بين الصرح السابع والعاشر

3- الآثار وضعت خطة لتأهيل المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لتكون متاحة للزائرين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة

4- تم تمهيد هذه الممرات لتصبح معابد الكرنك أول موقع أثرى مفتوح ممهد ومعد لاستقبال زائرية من ذوى الاحتياجات الخاصة

5- الأعمال اشتملت أيضا على ربط المحور الثانى للزيارة بجميع الممرات الموجودة فى المحور الأول والثانى بالقطاع الجنوبى مع الممرات الجانبية بجوار البحيرة المقدسة

6- تم أيضا الانتهاء من جميع أعمال ترميم معبد الأخ منو الذى بناه الملك تحتمس الثالث

7- تمت إزالة أعمال الترميم القديمة التى تمت خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى وتم استبدالها بأحدث وسائل وطرق الترميم للحفاظ على الآثار

8- تم أيضا الانتهاء من أعمال ترميم المقاصير الداخلية بمعبد خونسو، وتماثيل الملك سيتى الثانى بصالة الواجيت

9- أمين الأعلى للآثار أكد أن أعمال ترميم معابد الكرنك وتطوير طرق ومسارات الزيارة والخدمات مازالت قائمة على قدم وساق