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"كوكبنا يدمر".. شاهد تحذيرات سيناتور أمريكى من مخاطر تغير المناخ

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:36 ص
"كوكبنا يدمر".. شاهد تحذيرات سيناتور أمريكى من مخاطر تغير المناخ السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز
كتب محمد رضا
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"العالم يغرق وكوكبنا يُدمر"، مقولة تخرج من أفواه رؤساء وسياسيين كبار بناءً على دراسات وأبحاث علمية تترقب عن كثب تغيرات المناخ وتأثر القطب الجنوبى بارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من ذوبان للجليد الذى يهدد الحياة بالفناء والدمار.

 

ومع زيادة الاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق على مدار الأعوام الطويلة الماضية، وما يترتب عليه من حرائق شديدة وذوبان للجليد، حذر السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، من أن القارة القطبية الجنوبية تذوب 3 مرات أسرع مما كانت عليه قبل 10 سنوات فقط، مضيفًا "تغير المناخ حقيقى، حقيقى للغاية، وهو يدمر كوكبنا".

تغريدة السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز
تغريدة السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز

 

وشدد السيناتور الديمقراطى، على ضرورة أن تقود واشنطن العالم فى تحويل نظام الطاقة، مضيفًا "يجب على الولايات المتحدة قيادة العالم فى تحويل نظام الطاقة لدينا من خلال التحرك بقوة إلى كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة عبر مشروع السنوات".

واستند السيناتور الأمريكى فى تحذيره من خطورة الموقف على حياة البشر ومستقبل كوكب الأرض، إلى مقطع فيديو يوضح التغيرات المناخية الطارئة على الكوكب الذى استعرض معلومات عن الذوبان فى القطب الجنوبى، حيث يقول "اكتشف العلماء للتو، أن القطب الجنوبى يذوب 3 مرات أسرع مما كان قبل 10 سنوات فقط، فأكبر غلاف جليدى للكوكب يغرق الآن أكثر من 200 مليار طن من الجليد فى المحيط كل عام".

وأوضح الفيديو أنه "إذا استمر الذوبان بثلاثة أضعاف كل 10 سنوات، فإن ارتفاع مستوى البحار سيجعل معظم المدن الساحلية غير قابلة للعيش عليها خلال 50 عامًا"، مضيفًا "لماذا يذوب القطب الجنوبى بسرعة؟، لأن الكثير من الطبقة الجليدية فى غرب أنتاركتيكا – أى القطب الجنوبى - تحت مستوى سطح البحر، حيث تواجه مياه أكثر دفئًا من ذى قبل، والماء الدافئ يضعف الجليد أسفل اثنين من الأنهار الجليدية فى جزيرة الصنوبر و"thwaites"، مؤكدًا أن "هناك ما يكفى من الجليد فى الأنهار الجليدية وحدها لرفع البحار 100 قدم أخرى".

 


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