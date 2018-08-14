كل ما تريد معرفته عن الإعانة الطبية المقررة للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية القوى العاملة بالاسكندرية، عن وضع وتنفيذ خطة لحصر وتقديم خدمات إلى العمالة غير المنتظمة بالاسكندرية وذلك وفقا لتكليفات وزير القوى العاملة، حيث بلغ إجمالى عدد العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية نحو 1034 عاملا.

وتقدم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية خدمات اجتماعية وأخرى طبية وعلاجية

وتناول فى السطور التالية أهم شروط تلقى الخدمة الطبية والعلاجية وأماكن تواجدها بالإسكندرية

س: ما هى أماكن تلقى العلاج للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية؟

تعاقدت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بمستشفى مبرة العصافرة غرب بالكيلو 21 طريق الإسكندرية -مطروح ومستشفى المبرة العصافرة شرق، ومستشفى أحمد عبد العزيز بمحرم بك

س: هل يوجد مستشفيات حكومية لتلقى العلاج؟

تعاقدت مديرية القوى العاملة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال غرب الدلتا، وكذلك معهد البحوث "جامعة الإسكندرية" بالحضرة شارع أبو قير

س: هل تم التعاقد مع بعض الصيدليات لصرف الدواء؟

تم التعاقد مع صيدلية بجوار مستشفى مبرة العصافرة شرق لصرف العلاج وكذلك صيدلية بسموحة

س: ما هى شروط صرف الإعانات العلاجية والطبية؟

يتم تحويل العمالة المسجلة بإدارة العمالة غير المنتظمة للمستشفيات المتعاقد عليها طبقا لخطاب مرسل من قبل الإدارة ولا يجوز صرف أى مصاريف علاجية أو إجراء عمليات خارج المستشفى المتعاقد عليها

س: ما قيمة الإعانة العلاجية للعامل؟

تتحمل الوحدة الطبية قيمة الكشف الطبى والتحاليل والأشعة للعامل بعد تشخيص المريض، كما تتحمل قيمة مصاريف العمليات بناء على التقرير المقدم من المستشفى إلى الإدارة

س : ما قيمة الإعانة المقررة لصرف الأدوية؟

يصرف العلاج للعامل فى حدود 300 جنيه فى المرة الواحدة ويفوض مدير الإدارة فى الموافقة على استثناء الحالات المرضية الصعبة المعرضة للصرف بأكثر من المبلغ المذكور

س : ما هو الحد الأقصى للإعانة المالية الطبية للعامل سنويا؟

يتم تقديم رعاية صحية للعامل وفقا للبنود السابقة فى حدود 6 آلاف جنيه سنويا ويستثنى الحالات الطارئة من الحد الأقصى السابق فى ضوء القرار الوزارى 329 لسنة 2015