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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات تبدأ 12 مساء الخميس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:00 ص
قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات تبدأ 12 مساء الخميس قطع مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تعلن محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء الخميس الموافق 16/8/2018 وحتى الساعة السادسة صباح الجمعة الموافق 17/8/2018 لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع شارل ديجول "الجيزة سابقاً" بالجيزة.

والمناطق المتأثرة هى "بين السرايات-شارع جامعة القاهرة - شارع مراد- منطقة ميدان الجيزة- حى الدقى- حى العجوزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة".

وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع .

 


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