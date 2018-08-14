فيديو.. وزير الأوقاف معلقًا على خلع حلا شيحة الحجاب: "لا إكراه فى الدين"

كتب أيمن رمضان

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على خلع الفنانة حلا شيحة الحجاب قائلاً: "لا إكراه فى الدين"، موضحاً أن إكراه الناس على الدين أو الالتزام لا أصل له فى الدين كون الدعاة لا يملكون إلا النصيحة والبلاغ، بينما الحساب على الله سبحانه وتعالى، وتابع:"رأى جمهور الفقهاء قديماً وحديثاً على أن جميع جسد المرأة عورة بإستثناء الوجه والكفين.. هذا رأى الدين وننصح به".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن دور علماء الدين أن يوضحوا للناس أمور الشرع دون الإكراه عليه، وتابع: "الحكمة والإنصاف تقتضى ذكر جميع الآراء المعتد بها والمعتبرة فى المسألة بعيداً على الآراء الشاذة تشدداً أو تسيباً".

وقال وزير الأوقاف، إن يكن كل تقدير واحترام لمؤسسة الأزهر الشريف، وأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب هو أستاذاَ له، وتابع: "مؤسسة الأزهر فوق رأسى وفضيلة الإمام أستاذى"، مشدداً على أنه متفائل ولم يتشائم مطلقاً تجاه ملف تجديد الخطاب الدينى، نظراً لوجود مجموعة من العلماء فى الأزهر والأوقاف يمتلكون رؤية فى هذا الاتجاه.

وشدد على أنه لا يصعد المنبر إلا خريجى الأزهر طبقا للقانون، وتابع:" ومن يريد الصعود للمنبر يتقدم بتعديل تشريعى لمجلس النواب"، محذراً من الانضمام لأى جماعة أو تيار تبيع دينها بدنياها.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم استحداث نظام المدارس العلمية والمدارس القرآنية ونستهدف 1000 مدرسة قرآنية بنهاية العام المالى الجارى بـ3 آلاف محفظ قرآن.