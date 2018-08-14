فيديو... معركة أوروبا ضد النقاب "الحظر يتسع"

تامر إسماعيل صالح

وصف وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون المرأة المرتدية للنقاب بـ"صندوق البريد" أو "لصوص البنوك"، وقال فى تصريحات أثارت الكثير من الجدل أن النقاب أو البرقع غير مقبول فى المجتمع البريطانى.

وقال معارضو جونسون أنه أطلق ذلك الوصف بشكل متعمد لرفع أسهمه في حزب المحافظين والوصول لرئاسة الوزراء.

ولم تكن تلك التصريحات هى الأولى المتلعقة بالنقاب فى أوروبا، ويرصد الفيديو التالى رحلة اتساع دائرة الحظر ضد النقاب فى الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..