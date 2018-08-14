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فيديو.. تكدس السياح فى المتاجر التركية بعد انهيار الليرة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:29 ص
فيديو.. تكدس السياح فى المتاجر التركية بعد انهيار الليرة أردوغان والليرة التركية
كتب:أحمد علوى
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رصدت لقطات فيديو تدفق السياح على متاجر عالمية فى تركيا، فى وقت أصبحت قيمة الدولار الأمريكى تتجاوز 7 ليرات تركية.

وأصبح السياح فى تركيا أكثر المستفيدين من أزمة انهيار العملة المحلية، بسبب تعاملهم بالعملات الأجنبية التى زادت قدرتها الشرائية مع وصول الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما أمام الدولار. 

واجتاح متسوقون معظمهم من البلدان العربية شوارع حى نيشانتيشى فى إسطنبول واصطفت طوابير من السائحين أمام متاجر لعلامات تجارية شهيرة للاستفادة من انخفاض سعر الليرة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال أحد الموظفين بمتجر ملابس رفض ذكر اسمه إن هذا العدد من المتسوقين غير عادى حتى فى ذروة المواسم التى تشهد ارتفاع نسبة البيع، لكنه أرجع ذلك إلى انخفاض قيمة العملة التركية.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت إلى مستوى قياسى جديد الجمعة، حيث هوت بنحو 18 % فى أكبر خسارة يومية لها منذ 2001.


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