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فيديو تاريخى.. الشيخ زايد يفتتح كورنيش أبو ظبى عام 1969

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:55 م
فيديو تاريخى.. الشيخ زايد يفتتح كورنيش أبو ظبى عام 1969 الشيخ زايد
كتب محمد عبد العظيم
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كان للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دورا كبيرا فى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقب توليه شئون إمارة أبو ظبى عام 1966، سعى فى تحقيق إصلاحات واسعة، منها تطوير قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وتطوير المدن وغيرها.

وفيما يلى نعرض فيديو تاريخى للشيخ زايد، حينما كان حاكما لأبو ظبى وهو يفتتح كورنيش أبو ظبى لأول مرة.

افتتاح الشيخ زايد أول رئيس لدولة الإمارات، كان عقب توليه حكم أبو ظبى بـ 3 سنوات، حيث تولى شئونها يوم 6 أغسطس من عام 1966، وجاء هذا الافتتاح يوم جلوسه الثالث وذلك عام 1969.

يذكر أن للشيخ زايد مكانة خاصة جدا فى نفوس المصريين، فقد ترك الشيخ زايد أثراً طيباً فى مصر، حيث تعددت على ضفاف النيل مشاريع كثيرة منها، بناء عدد من المدن السكنية واستصلاح عشرات الآلاف من الأراضى الزراعية، وإقامة العديد من القرى السياحية وتقديم الدعم المادى للمراكز والمستشفيات الطبية، إلى جانب الكثير من الأعمال منها "مدينة الشيخ زايد"، وعلاقة الشيخ زايد بمصر توطدت بقوة عام 1973، فهو العام الذى شهد الموقف التاريخ لحاكم الإمارات الذى لن يمحى من الذاكرة العربية، حين قال: "النفط العربى ليس أغلى من الدم العربى".

 


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