فريق طبى بمستشفى الأطفال ببنها ينجح فى استئصال ورم من طفلة حديثة الولادة

كتب نيفين طه

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، تحت إشراف الدكتور محمد كليب مدير عام المستشفى، في استئصال ورم من بطن طفلة حديثة الولادة عبارة عن جنين غير مكتمل.

وأكد الدكتور محمد كليب مدير عام المستشفى أن المستشفى تعتبر من أقوى مستشفيات وزارة الصحة في جراحة وعلاج الأطفال، وأنه يستقبل عشرات الحالات النادرة والجراحات الصعبة طوال العام.

وأشار إلى حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى من خلال التقييم السنوي لإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه قال الدكتور شريف قداح أستاذ جراحة الأطفال بطب القاهرة، مدير فريق الجراحة، إن الطفلة لينا مصطفى حسين، عمرها ٣ أيام، من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دخلت المستشفى وهي تعاني من انتفاخ شديد جدا في البطن، وبإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة تبين وجود جنين غير مكتمل متحوصل في الغشاء الأميوني في بطن الطفلة.

وأكد قداح أنه تقرر على الفور إجراء جراحة عاجلة للطفلة لاستئصال الجنين غير المكتمل، لافتا إلى أنه من المرجح أنه توأم متماثل ولكن لم يلتصقوا وبلع أحدهم الآخر، ما دفعنا إلى سرعة إجراء الجراحة.

وأكد قداح أن حالة الطفلة نادرة جدا وتحدث بنسبة من 1 إلى 500 ألف بين المواليد، مشيرا إلى أن ندرة هذه الحالات يجعل من الصعوبة التوصل لأسباب حدوثها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد متولي نائب مدير المستشفى، وأحد أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، أن حالة الطفلة مستقرة بعد ساعات من إجراء الجراحة، وستبدأ من اليوم عملية إرضاعها تدريجيا خاصة بعد الاطمئنان على عملية الإخراج.