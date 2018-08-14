فتح مجازر الإسكندرية لذبح أضاحى المواطنين أول وثانى أيام عيد الأضحى مجانا

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام الصحة و المجازر بمديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، أنة تقرر فتح المجازر التابعة للمديرية و المجزر الآلى بمنطقة العامرية، لذبح الأضاحى بالمجان فى أول و ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور أحمد عبد الجليل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المجزر مفتوح أمام الأضاحى الخاصة بالأفراد مجانا، مع توافر الامكانيات شرط اصطحاب الجزار أو الشخص الذى سيقوم بالذبح مع الأضحية.

وأوضح مدير عام المجازر، أنه خلال الأيام العادية يتم سداد رسوم استخدام المجزر الآلى، وتبلغ نحو 70 جنيها للأبقار و الجاموس، و 30 جنيها للخراف والماعز.

و حول مشكلة القضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر ، أكد " عبد الجليل " على أن المديرية تشن حملات دورية على الجزارين، و تم ضبط العديد منهم بالذبح خارج المجازر دون الكشف على الحيوان أولا، بما يخالف القانون، و تم تحرير محاضر مخالفات بذلك و توقيع غرامات مالية تتراوح ما بين 1000 جنيه للافراد ، و 2000 للجزارين.