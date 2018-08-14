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غدا طقس معتدل على المدن الساحلية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:53 ص
غدا طقس معتدل على المدن الساحلية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة.
 
 
 

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