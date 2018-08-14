عميد "آداب الزقازيق" يعلن إنشاء استديو تلفزيونى إذاعى لتدريب الطلاب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الأستاذ الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الاداب بجامعة الزقازيق، أن الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، وافق على إنشاء استوديو إذاعى تلفزيونى بالكلية، لإتاحة فرص التدريب العملى لطلاب قسم الإعلام وتنظيم دورات تدريبية وتقديم الاستشارات للجهات الإعلامية بالمحافظة على أن يدخل الخدمة هذا العام.

وتم إدخال برامج تعليمية جديدة أهمها برنامج اللغة الإسبانية الذى بدأت الدراسة بها العام الماضى، وتمت الموافقة على إدخال برنامج الدراما ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة بها العام المقبل.

وعن استعدادات الكلية لبداية الدراسة قال: الكلية استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والعام الدراسى الجديد حيث نظمت ورشة عمل خاصة بأعضاء اتحاد طلاب الكلية وبعض الطلاب المتطوعين لتدريبهم على إقامة معسكر لاستقبال الطلاب الجدد وإرشادهم إلى كيفية الالتحاق بأقسام الكلية ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية وكيفية الانضمام للأسر الطلابية واتحاد الطلاب وإجراءات الكشف الطبى واستخراج الكارنيهات.

وأن كلية الآداب شريك أساسى فى برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بعد أن أصبح ضمن متطلبات التخرج أن يقوم كل طالب بمحو أمية 4 أميين. كما تعقد الكلية ورش عمل فى ريادة الأعمال واكتساب مهارات التوظيف للالتحاق بسوق العمل لطلاب الفرقة الرابعة وخريجى الكلية.



وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الكلية تقيم معرض تسويق سنوى بأسعار رمزية لجميع طلاب الجامعة وتشارك فى القوافل التى تنظمها الجامعة إلى بعض قرى المحافظة فى مشروعات التشجير والنظافة وندوات التوعية البيئية وتنظيم حملات التبرع بالدم حيث حصلت الكلية على أكبر نسبة تبرع بالدم بشهادة جمعية اصدقاء معهد الاورام القومى، كما تمنح الكلية عدد من دبلومات الدراسات العليا المهنية منها دبلوم الإعلام ودبلوم التنمية الاجتماعية.

وعن الإنشاءات بالكلية قال: تم الانتهاء من إقامة عدد 2 مدرج سعة المدرج 500 طالب وطالبة جار الانتهاء من تشطيبها لتدخل الخدمة بداية العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى صيانة باقى المدرجات والقاعات الدراسية والمبنى الإدارى استعدادا للعام الدراسى الجديد.