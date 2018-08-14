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عضو مجمع البحوث: مساواة الرجل والمرأة فى الميراث يتصادم مع النص القرآنى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:13 م
عضو مجمع البحوث: مساواة الرجل والمرأة فى الميراث يتصادم مع النص القرآنى الدكتور محمد الشحات الجندى - عضو مجمع البحوث الإسلامية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع القانون التونسى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث يتعارض مع نصوص القرآن.

 

وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن الأعباء المالية بين الرجل والمرأة ليست متساوية، لافتاً إلى أن المشروع التونسى مصادم للنصوص ذاتها وليس لاجتهادات الفقهاء.

 

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن نصوص الميراث قاطعة ولا تحتمل ولا يكون فيها إلا رأياً واحداً، حيث فصلت آيات القرآن بشأن الميراث تفصيلاً واضحاً كاملاً، بخلاف القضايا الأخرى التى تحتمل أكثر من تفسير، مشيداً ببيان الأزهر الرافض لمشروع القرار التونسى، مشيرًا إلى أن تونس متأثرة بالقوانين الفرنسية، بدليل إصدار قانون تونسى يمنع تعدد الزوجات، مردفاً: "نحن لنا هويتنا".


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محمد الشحات الجندى

تونس

المساواه

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