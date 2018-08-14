عروض إضافية للصوت والضوء باللغة العربية فى عيد الأضحى المبارك

كتب عبد الحليم سالم

تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عروض إضافية للصوت والضوء باللغة العربية خلال أيام العيد احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك بمناطق الصوت والضوء الخمسة (الهرم بالجيزة- معبد الكرنك- معبد فيلة - معبد حورس بادفو- معبد أبو سمبل).

وذلك على أن تكون العروض بمنطقة الهرم وفيلة الساعة التاسعة والنصف مساء خلال أربع أيام العيد ومنطقة الكرنك الساعة التاسعة مساء من وقفة العيد وحتى آخر أيام العيد ومنطقة إدفو الساعة السابعة مساء بناء على لغة الحضور الأكثر عددا وأبو سمبل الساعة السابعة والنصف ويقام العرض عن طريق سماعات الترجمة الفورية.

وأشار سامح سعد، رئيس الصوت والضوء أن عروض الصوت والضوء تزينت لاستقبال المصريين والعرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث اعتدنا دائما على إقامة عروض إضافية خلال الأعياد والمناسبات لتحقيق دور الشركة فى الترفيه والتثقيف.

وتشجيعًا أيضًا للسياحة الداخلية والعربية وإتاحة الفرصة للمصريين وللسائح العربى الاستمتاع بالأهرامات والمعابد ليلا بالصوت والضوء طوال أيام العيد، كما أضاف سعد أن التذكرة العائلية متاحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لخمس أفراد بـ200 جنيه بدلا من 250 جنيها وأربع أفراد بـ180 جنيها بدلا من 200 جنيه.