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عبور 154 سفينة قناة السويس بحمولة 9.9 مليون طن فى 3 أيام

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:30 ص
عبور 154 سفينة قناة السويس بحمولة 9.9 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من السبت، وحتى أمس الإثنين، عبور 154 سفينة بحمولة 9.9 مليون طن.

وأكد الفريق "مميش"، على أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع إحتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع  القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.. 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم السبت عبرت القناه 55 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت أمس يوم 52 سفينة  قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن فيما عبرت أمس الإثنين 47 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن ، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ3 أيام الماضية إلى 154 سفينة بحمولة 9.9  مليون طن.                               

 


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