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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:00 م
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طلاب جامعة الفيوم يزورون الكلية الفنية العسكرية والعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:30 م
طلاب جامعة الفيوم يزورون الكلية الفنية العسكرية والعاصمة الإدارية الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس الجامعة
الفيوم - رباب الجالي
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تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم زيارة علمية للكلية الفنية العسكرية ومستشفى المعادى العسكرى والعاصمة الإدارية الجديدة للطلبة والطالبات على أن يبدأ الحجز للزيارات من غد الأربعاء، وينتهى الحجز.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على أهمية هذه الزيارات لطلاب الجامعة خاصة للكلية الفنية العسكرية مصنع الرجال لتدعيم العلاقة بين طلاب الجامعات المدنية وطلاب الكليات العسكرية، وللتعرف على أساليب التدريب وطبيعة الحياة العسكرية للطالب داخل الكليات العسكرية، وتدعيم قيم الانتماء للوطن وعدم الإنصات للشائعات المغرضة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الزيارة ستشمل مستشفى المعادى العسكرى لتقديم الشكر والعرفات لمصابى العمليات الإرهابية على ما بذلوه من تضحيات لمحاربة الإرهاب الغاشم، ورفع الروح المعنوية لهم.

من جانب آخر، استقبل الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم اليوم لجنة المراجعة بشركة Russian Regist Middle Eastوالمنوط بها منح شهادة الأيزو Quality Mangement System.

ورحب حمزة بأعضاء اللجنة وأكد أن المدن الجامعية تعتبر بمثابة قنابل موقوتة يجب مراعاتها جيدا والحفاظ عليها وتطويرها بشكل دائم، معبرا عن سعادته بحصول المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم على شهادة الأيزو، كما أشاد بالجهود التى بذلها الدكتور محمد عبد الوهاب فى الاهتمام بالتغذية والإقامة وكافة المرافق الأخرى الخاصة بالمدن الجامعية.

وخلال الزيارة اجتمع رئيس الجامعة بمجلس إدارة المدن الجامعية واستلم رئيس الجامعة شهادة الأيزو والتى منحتها إدارة الجودة بشركة Russian Regist Middle East للمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم.


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