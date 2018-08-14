طالب بالفيوم يبلغ بوجود جسم غريب أسفل سيارته.. والحماية المدنية: بلاغ سلبى

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من التعامل مع بلاغ بوجود جسم غريب، مثبت أسفل سيارة مملوكة لطالب بكلية السياحة والفنادق، بجامعة الفيوم، بمنطقة دلة بدائرة قسم أول الفيوم، وتبين أنه "باور بنك" بساعة رقمية.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بتقدم طالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ومقيم بمنطقة المسلة، بوجود جسم غريب مشتبه فيه، مثبت أسفل السيارة ملكه الموجودة أمام المعهد الأزهرى بمنطقة دلة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات وعدد من قيادات المديرية، إلى مكان البلاغ، وتم تمشيط المنطقة، وتبين وجود السيارة ملك مقدم البلاغ، ومثبت أسفل الباب الخلفى الأيمن للسيارة جهاز شاحن هاتف محمول "باور بنك"، يعلوه ساعة رقمية بأفيز بلاستيك وملفوف عليه شريط لاصق أسفل السيارة من الجهة الخلفية.

وتعاملت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، مع الجسم الغريب بواسطة مدفع المياه، وتبين سلبية البلاغ، وقال مالك السيارة فى محضر الشرطة، أنه أثناء وجوده بأحد مراكز الصيانة لإصلاح سيارته، اكتشف وجود الجسم الغريب بوضعه الحالى، وتوجه بعد ذلك لمقابلة بعض أصدقائه بالمنطقة سكنه، وطالبوه بضرورة الإبلاغ عن هذا الجسم الغريب، ورجح أن تكون الواقعة مكيدة من أحد الأفراد، دون أن يتهم أحد بالتسبب فيها.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 5345 لسنة 2018 إدارى قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.