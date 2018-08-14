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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:58 م
خالد صلاح
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طالبان تنظر فى إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الأضحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:05 م
طالبان تنظر فى إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الأضحى قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلن زعيمان بارزان فى حركة "طالبان" أن الحركة تنظر فى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى، وذلك حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء.

ونقلت القناة عن الحركة قولها إنها لم تتخذ قراراً بعد إلا أن قادة بارزين فيها سيلتقون إما مساء اليوم الأربعاء لمناقشة هذه القضية. 
وأضافت القناة أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فإنه سيعلن فى ولاية غزنى التى تشهد مؤخراً اشتباكات عنيفة ما بين قوات الأمن الأفغانية وحركة "طالبان" قتل وأصيب على إثرها مئات الأشخاص .

وكان مسئولون أفغان قد أعلنوا الشهر الماضى أن الحكومة الأفغانية تدرس وقفاً جديداً لإطلاق النار مع حركة طالبان خلال عيد الأضحى المقبل.

حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، هارون شيخ أنصارى،  للصحفيين فى كابول إن ثمة فرص لإعلان وقف آخر لإطلاق النار مع طالبان خلال عيد الأضحى.

وأوضح شيخ أنصارى أن هناك علامات على الاهتمام بوقف إطلاق النار من الجانبين، مضيفا أنه سيجرى إعلان تلك الهدنة فقط بناء على قرار الحكومة ومطالب الشعب ورجال الدين.


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