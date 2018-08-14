ضبط 61 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 40850 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 206 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 1 مخالفة انتظار خاطئ واحتجاز 3 سيارات لتجاوز خط السير، والتصالح فى 430 مخالفة فورية مقابل تحصيل 40850 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.