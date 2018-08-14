ضبط متهمين غسلوا 20 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 30 قضية فى إطار الحملات الأمنية، بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية.

وضبطت مباحث الأموال العامة على مدار أسبوع 9 قضايا بـ ( 16 ) متهما، فى مجال مكافحة جرئم النقد والتهريب "إتجار فى النقد، تحويل أموال، توظيف أموال" بمبالغ سبعة ملايين ومائتان وأربعون ألف جنيه مصرى، وتم ضبط قضيتين بـ ( 8 ) متهمين لقيامهم بالاستيلاء على المال العام بمبالغ 66 ألف جنيه.

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط 12 قضية بـ ( 19 ) متهم، لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير محررات رسمية و تقليد عملات وطنية و نصب، وضبط ( 4 ) قضايا بـ ( 8 ) متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم "الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات" بمبالغ 220 ألف جنيه مصرى .

وضبطت مباحث الأموال العامة قضيتين فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بمبالغ (20 مليون جنيه مصرى".