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ضبط متهمين غسلوا 20 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:46 م
ضبط متهمين غسلوا 20 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 30 قضية فى إطار الحملات الأمنية، بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية.
 
وضبطت مباحث الأموال العامة على مدار أسبوع 9 قضايا بـ ( 16 ) متهما، فى مجال مكافحة جرئم النقد والتهريب "إتجار فى النقد، تحويل أموال، توظيف أموال" بمبالغ سبعة ملايين ومائتان وأربعون ألف جنيه مصرى، وتم ضبط قضيتين بـ ( 8 ) متهمين لقيامهم بالاستيلاء على المال العام بمبالغ 66 ألف جنيه.
 
وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط  12 قضية بـ ( 19 ) متهم، لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير محررات رسمية و تقليد عملات وطنية و نصب، وضبط ( 4 ) قضايا بـ ( 8 ) متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم "الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات" بمبالغ 220 ألف جنيه مصرى .
 
وضبطت مباحث الأموال العامة قضيتين فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بمبالغ (20 مليون جنيه مصرى".
 
 
 
 

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