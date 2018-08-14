صور.. نقيب شرطة يحصل على الدكتوراة فى القانون الدولى

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل نقيب شرطة خالد نور الضابط بقسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر على درجة الدكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للأطفال فى النزاعات المسلحة"، بإمتياز مع مرتبة الشرف من قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

وناقشت الرسالة دراسة تطبيقية لدور الأمن فى مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل والصراعات المستمرة والمتزايدة التى تقع فى العديد من البلدان، وكذلك المعاناةِ التي أودتْ بحياةِ ملايينَ من البشرِ وأغلبهم من الأطفالْ، كما ضمت الجرائمِ الدوليةِ وأبشعها والتي تُرتكبُ في حق الأطفال، والتى أوقعتهم كفريسةٍ فى أيدي الأطرافِ المتصارعةِ، وتم إرغامهم علي المشاركةِ في الأعمالِ القتاليةِ وإجبارهم علي حملِ السلاحِ كآلة للقتلِ والتخريب والتدميرِ.

وحاولتُ الدراسة تسليطَ الضوءِ على هذه الممارسات غير القانونية المقترفةِ بحق الأطفالِ، ومعالجتها قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحةِ، وقسمت الرسالةَ إلي قسمين تناول البابِ الأولِ من القسم الأول المركز القانوني للطفل في النزاعاتِ المسلحةِ في ضوء اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها، وعرضت الدراسة بعضٍ النماذج لظاهرة تجنيد الأطفالِ في أكثر الدول استغلالاً للطفل داخل قارتي إفريقيا وآسيا.

وتناول البابِ الثاني، الحمايةَ القانونيةَ المكفولةَ للأطفالِ من المشاركةِ في الأعمالِ القتالية، من خلال فصلين أيضاً أشتمل الأول علي الحماية الدولية المكفولة للأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة، ثم انتقلتُ الدراسة للقسم الثاني وعرضت في الباب الأولِ الضمانات الدولية لحماية الأطفالِ في النزاعات المسلحةِ، من خلال فصلين الأول المسئولية الدولية عن انتهاكِ حقوقِ الأطفالِ في النزاعات المسلحة، والثانى آلياتِ الرقابةِ الدوليةِ على حماية حقوق الأطفالِ بالنزاعات المسلحة.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأهمية الموضوع خاصة في ظل المستجدات الدولية وانتشار ظاهرة تجنيد الأطفال فى غالبية دول أفريقيا.



نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة



نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة



نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة