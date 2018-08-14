video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. نقيب شرطة يحصل على الدكتوراة فى القانون الدولى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:03 م
صور.. نقيب شرطة يحصل على الدكتوراة فى القانون الدولى نقيب شرطة خالد نور الضابط بقسم الترحيلات
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

حصل نقيب شرطة خالد نور الضابط بقسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر على درجة الدكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للأطفال فى النزاعات المسلحة"، بإمتياز مع مرتبة الشرف من قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

وناقشت الرسالة دراسة تطبيقية لدور الأمن فى مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل والصراعات المستمرة والمتزايدة التى تقع فى العديد من البلدان، وكذلك المعاناةِ التي أودتْ بحياةِ ملايينَ من البشرِ وأغلبهم من الأطفالْ، كما ضمت الجرائمِ الدوليةِ وأبشعها والتي تُرتكبُ في حق الأطفال، والتى أوقعتهم كفريسةٍ فى أيدي الأطرافِ المتصارعةِ، وتم إرغامهم علي المشاركةِ في الأعمالِ القتاليةِ وإجبارهم علي حملِ السلاحِ كآلة للقتلِ والتخريب والتدميرِ.

وحاولتُ الدراسة تسليطَ الضوءِ على هذه الممارسات غير القانونية المقترفةِ بحق الأطفالِ، ومعالجتها  قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحةِ، وقسمت الرسالةَ إلي قسمين تناول البابِ الأولِ من القسم الأول المركز القانوني للطفل في النزاعاتِ المسلحةِ في ضوء اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها، وعرضت الدراسة بعضٍ النماذج لظاهرة تجنيد الأطفالِ في  أكثر الدول استغلالاً للطفل داخل قارتي إفريقيا وآسيا.

وتناول البابِ الثاني، الحمايةَ القانونيةَ المكفولةَ للأطفالِ من المشاركةِ في الأعمالِ القتالية، من خلال فصلين أيضاً أشتمل الأول علي الحماية الدولية المكفولة للأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة، ثم انتقلتُ الدراسة للقسم الثاني وعرضت في الباب الأولِ الضمانات الدولية لحماية الأطفالِ في النزاعات المسلحةِ، من خلال فصلين الأول المسئولية الدولية عن انتهاكِ حقوقِ الأطفالِ في النزاعات المسلحة، والثانى آلياتِ الرقابةِ الدوليةِ على حماية حقوق الأطفالِ بالنزاعات المسلحة.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأهمية الموضوع خاصة في ظل المستجدات الدولية وانتشار ظاهرة تجنيد الأطفال فى غالبية دول أفريقيا.

.نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة (1)
نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة
.نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة (2)
نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة 
.نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة (3)
نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة 
.نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة (4)
نقيب شرطة بالبحر الأحمر يحصل على درجة الدكتوراة 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" الأفضل لـ"متابعة قضايا التنمية المستدامة" رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

البحر الأحمر

أخبار مصر

أخبار المحافظات

رسالة دكتوراه

نقيب شرطة بالبحر الاحمر

اطفال النزاعات




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة