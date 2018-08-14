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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:21 ص
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صور.. مظاهرات فى تونس للمطالبة بتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:21 ص
صور.. مظاهرات فى تونس للمطالبة بتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث مظاهرات تطالب بالمساواة فى الميراث بتونس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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تظاهر آلاف المواطنين فى تونس أمس الاثنين، للمطالبة بضرورة تطبيق مادة المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

ونظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث ليفتحن الجدل من جديد حول القانون.

مظاهرات تونس
مظاهرات تونس

ورفعت المتظاهرات شعارات من بينها " لا جمهورية بدون حرية" "تونس دولة مدنية واللى ليك ليا" و" المساواة حق موش رمزية".

وقال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى إنه سوف يطرح أمام البرلمان مقترحًا يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، موضحا أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية فى أكتوبر المقبل.

مظاهرات تونس
مظاهرات تونس

 

جانب من مظاهرات تونس
جانب من مظاهرات تونس

 

مظاهرات المساواة فى الميراث بتونس
مظاهرات المساواة فى الميراث بتونس

 

جانب من مظاهرات التونسييين
جانب من مظاهرات التونسييين

 

جانب من مظاهرات نساء تونس
جانب من مظاهرات نساء تونس

 

 


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