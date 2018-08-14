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صور.. مستشفى أورام الأقصر تواصل أعمال المرحلة الثالثة بمساحة 28 ألف متر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:24 م
صور.. مستشفى أورام الأقصر تواصل أعمال المرحلة الثالثة بمساحة 28 ألف متر أعمال المرحلة الثالثة من إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت الشركة المنفذة للمرحلة الثالثة من مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، أعمالها لإنجاز المرحلة قبل الجدول الزمنى المحدد لإنهاء العمل وهو 18 شهراً، حيث قال محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، إن العمل بدء فى المرحلة الثالثة فى يونيو الماضى، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستحول المستشفى إلى متكاملة لاستكمال مسيرتها الطبية الناجحة التى بدأت قبل 3 سنوات فقط.

وأضاف فؤاد فى بيان صحفى له، أن المرحلة الثالثة تقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون المبنى من 4 طوابق، وبه عدة اقسام منها قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، إضافة لإنشاء وتجهيز أول قسم أبحاث متكامل فى أمراض السرطان فى الصعيد ومعهد تمريض متقدم، إضافة إلى قسم داخلى يضم 100 سرير، وقسم عيادات خارجية، وصيدلية اكلينيكية ،وسكن خاص بالأطباء فى المستشفي.

وأشار المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الأعمال الإنشائية تجرى على قدما وساق، فى المرحلة لانهاء العمل قبل نهاية العام القادم، وذلك لاستيعاب العدد الكبير للمرضى فى محافظات الصعيد، مشيراً إن المستشفى استقبلت أكثر من 7 الاف مريض منذ بداية عملها.

وكان محافظ الأقصر محمد بدر والسفير الإماراتى بالقاهرة، وعدد من الفنانيين والرياضيين وضعوا حجر أساس المرحلة الثالثة بداية هذا العام، على هامش ماراثون زائد الخيرى، الذى أقيم لصالح المستشفى واحتضنته الأقصر بمشاركة 7 الآف شخص.

 

مستشفى أورام الأقصر تواصل أعمال المرحلة الثالثة بمساحة 28 ألف متر

مستشفى أورام الأقصر تواصل أعمال المرحلة الثالثة بمساحة 28 ألف متر

 

المرحلة الثالثة تشمل أقسام للبحث العلمى ومعهد متقدم للتمريض
المرحلة الثالثة تشمل أقسام للبحث العلمى ومعهد متقدم للتمريض

 

جانب من انشاءات المرحلة الثالثة لمستشفى اورام الاقصر
جانب من انشاءات المرحلة الثالثة لمستشفى اورام الاقصر

 

المستشفى تخدم 6 محافظات بصعيد مصر بالمجان
المستشفى تخدم 6 محافظات بصعيد مصر بالمجان

 

الانشاءات تدعم المستشفى وخدمة المرضى بالمجان
الانشاءات تدعم المستشفى وخدمة المرضى بالمجان

 


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