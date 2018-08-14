صور.. شبان يحرقون ويخربون نحو 100 سيارة فى مدينة سويدية

رويترز

أحرقت مجموعات من الشبان سيارات فى مدينة جوتنبيرج السويدية وبعض المدن الأخرى المحيطة بها الليلة الماضية ، فى وقائع قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إنها تبدو منظمة.



إحراق سيارات فى السويد

وشهدت السويد تصاعدا في العنف في مناطق تعانى من ارتفاع معدل البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية وأحداث أمس الاثنين، رغم عدم اتضاح سببها حتى الآن، كانت أشبه بوقائع الشغب فى العاصمة ستوكهولم عام 2013.

وقالت الشرطة إن ما يصل إلى 100 سيارة جرى إحراقها أو تخريبها في جوتنبيرج ثانى كبرى المدن السويدية ، وفي بلدات مجاورة مثل ترولهتان، وهى منطقة صناعية يزيد فيها معدل البطالة، وفالكنبرج.



إحراق سيارات

ولم تذكر الشرطة السبب الذى ربما يكون وراء اندلاع العنف لكنها أكدت أن مجموعات من الشبان متورطة فيه دون أن تذكر عددهم.

وعلى مدى الأعوام الماضية شهدت عدة بلدات سويدية حوادث عنف متفرقة لكن على نطاق أضيق فى منتصف أغسطس الذى يتزامن مع نهاية العطلة الصيفية فى العام الدراسى.



السيارات المحترقة فى السويد

وقالت أولا بروم المتحدثة باسم الشرطة "نعتقد أن ما يصل إلى 100 سيارة جرى إحراقها أو تعرضت لأضرار". ، وأضافت "كانت منظمة ومعدة سلفا، كما أُحرقت عدة سيارات الليلة الماضية فى ستوكهولم ، وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع الإذاعة السويدية "تبدو أنها منظمة تماما ، تقريبا أشبه بعملية عسكرية" دون أن يذكر جهة التنظيم ، وأضاف "يرد المجتمع دائما بقوة على هذا النوع من الوقائع".

ويعد فرض القانون والنظام مسألة أساسية قبل الانتخابات العامة المقررة فى التاسع من سبتمبر بعدما تسببت أحداث العنف في أنحاء السويد فى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا بالرصاص العام الماضى.