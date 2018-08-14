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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:44 م
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صور.. تعرف على تفاصيل أكبر لوحة توزيع كهرباء فى البحيرة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:26 م
صور.. تعرف على تفاصيل أكبر لوحة توزيع كهرباء فى البحيرة محافظ البحيرة تفتتح لوحة الكهرباء
البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تعد شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من أكبر شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، وتمتد خدماتها داخل نطاقها الجغرافى الذى يضم كل من محافظة البحيرة ومحافظة مطروح، حيث تمتد خدمات الشركة بطول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة تجاه الجنوب وتصل خدمات الشركة لمدينة السادات والخطاطبة بمحافظة المنوفية وتغطى خدمات الشركة قرى برج العرب والعامرية بالإسكندرية وتبلغ مساحة نطاق الشركة الجغرافى حوالى 177 ألف كيلو متر مربع.

 

أمس تم إضافة إنجاز جديد لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حيث قامت أمس المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بافتتاح لوحة توزيع الكهرباء بقرية البلاكوس بمركز كوم حمادة.

 

أولا: تكلفة اللوحة 41 مليون جنيه

ثانيا: طاقة اللوحة 30 ميجا وات

ثالثا: اللوحة تخدم 75 ألف مشترك فى 13 قرية

رابعا: المستهدف تقديم الخدمة لعدد 155 ألف مشترك

خامسا: اللوحة ستساهم فى مواجهة مشكلة انقطاع

التيار الكهربائى واستيعاب الأحمال الجديدة على الشبكة

سادسا: المحطة مقامة على مساحة 7 قراريط

سابعا المحطة عبارة عن لوحة توزيع تتكون من عدد 6 مغذيات دخول وعدد 10 خلايا خروج.

ثامنا اللوحة ستقوم باستمرارية التغذيه الكهربائية للمشتركين.

تاسعا اللوحة ستساهم فى تحسين جودة الكهرباء وتقليل الأعطال وزمنها وسرعة الكشف عنها.

وكشفت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن أهم المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها فى قطاع الكهرباء على أرض محافظة البحيرة هى إقامة محطتين لإنتاج الكهرباء بنظام الفوتوفولتايك لإنتاج الطاقة الكهربية بتكنولوجية ألمانية بقدرة 50 ميجاوات / ساعة بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء مباشرة على مساحة 100 فدان بوادى النطرون بتكلفة 4 مليار دولار وتوفر 11 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة وكذلك إقامة محطتين لمعالجة القمامة لإنتاج الكهرباء بطاقة 40 ميجاوات/ ساعة من معالجة 500 طن قمامة يوميا على مساحة 10 أفدنة بجوار المنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة 225 مليون دولار وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة.

 

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