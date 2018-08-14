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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:56 م
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صور.. القبض على مكسيكى هارب من العدالة 13 عاما بعد تعرضه لهجوم من نمر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:21 م
صور.. القبض على مكسيكى هارب من العدالة 13 عاما بعد تعرضه لهجوم من نمر نمر
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية إن مكسيكيا يبلغ 36 عامًا، تعرض لهجوم نمر وانتقل إلى المستشفى، وهناك اكتشف أن هذا الرجل هارب من العدالة بتهمة القتل.

 

هجوم نمر على مكسيكى (1)
هجوم نمر على مكسيكى 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرجل لديه مذكرة اعتقال لمدة 13 عامًا لارتكابه جريمة قتل فى نويفو ليون، وهرب إلى مزرعة يملكها فى بلدية باكا على بعد 30 كيلو مترًا من مدينة ميريدا فى يوكاتان، ولم تكن تعرف السلطات عنه شيئًا حتى الأسبوع الماضى، حيث دخل الطوارئ لإصابته بجروح خطيرة جراء هجوم نمر عليه.

وأوضحت أن الرجل المكسيكى كان معه ابنه ويحاولان التقاط الصور مع نمور بنغالية، ولكنهما تعرضا لهجوم من النمور.

وكان الرجل المكسيكى صدر بحقه أمر اعتقال منذ عام 2005 لقتل صاحب سيارة كان مديونًا له بـ50 ألف بيزو، وذلك بعد طعنه 8 طعنات، وسرق ممتلكاته بـ7 آلاف بيزو.

 

 


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المكسيك

هجوم نمور

مذكرة اعتقال

تهمة قتل




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