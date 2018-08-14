video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الفنزويليون يتظاهرون للمطالبة بمحاسبة المتورطين فى محاولة اغتيال مادورو

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:00 ص
صور.. الفنزويليون يتظاهرون للمطالبة بمحاسبة المتورطين فى محاولة اغتيال مادورو مظاهرات فنزويلا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق

تظاهر الآلاف من المواطنين فى فنزويلا اليوم الثلاثاء، دعما للرئيس نيكولاس مادورو بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها مؤخرا، خلال احتفالات الذكرى ال ـ 81 للعيد الوطنى فى فنزويلا.

وطالب المتظاهرون بضرورة إلقاء القبض على المتورطين فى محاولة الاغتيال وتقديمهم للعدالة.

مظاهرات الفنزويليين
مظاهرات الفنزويليين

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أكد أن محاولة اغتياله تمت عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية التى عرضت على منفذى المحاولة 50 مليون دولار والإقامة فى واشنطن، وهم 11 قاتلا شاركوا فى أعمال شغب فى عامى 2014 و2017، على حد وصفه.

ووفقا لصحيفة "لا برينسا أوستريال" الكولومبية فقد اتهم مادورو أحد أبرز قادة المعارضة وحمله مسئولية الهجوم بواسطة طائرتين فى كاراكاس خلال العرض العسكرى.

وأضاف مادورو أن "هناك أدلة قدمها 6 تم اعتقالهم تشير إلى تورط عضو الجمعية الوطنية خوليو بورخيس الذى يعيش فى قصر فى بوجوتا"، مضيفا "نعلم أنه جبان لمشاركته فى هذا العمل، ووزارة الخارجية قدمت طلبا بتسليم من خططوا للهجوم من الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا للهجوم".

مواطنو فنزويلا
مواطنو فنزويلا

 

جانب من مظاهرات مواطنو فنزويلا
جانب من مظاهرات مواطنو فنزويلا

 

الفنزويليون يتظاهرون دعما لمادورو
الفنزويليون يتظاهرون دعما لمادورو

 

جانب من مظاهرات دعم مادورو
جانب من مظاهرات دعم مادورو

 

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

 

مسسيرات دعم مادورو
مسسيرات دعم مادورو

 

جانب من مسيرات دعم مادورو
جانب من مسيرات دعم مادورو

 

مسيرات دعم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
مسيرات دعم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فنزويلا يتهم رئيس كولومبيا السابق بإصدار أمر اغتياله

الاتحاد الأوروبى يدين التوترات فى فنزويلا

رئيس فنزويلا يتهم أمريكا بالتعاقد مع 11 قاتلا منحتهم 50 مليون دولار لاغتياله

فنزويلا

اخبار فنزويلا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مظاهرات فنزويلا




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة