صور.. الفنزويليون يتظاهرون للمطالبة بمحاسبة المتورطين فى محاولة اغتيال مادورو

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر الآلاف من المواطنين فى فنزويلا اليوم الثلاثاء، دعما للرئيس نيكولاس مادورو بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها مؤخرا، خلال احتفالات الذكرى ال ـ 81 للعيد الوطنى فى فنزويلا.

وطالب المتظاهرون بضرورة إلقاء القبض على المتورطين فى محاولة الاغتيال وتقديمهم للعدالة.



مظاهرات الفنزويليين

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أكد أن محاولة اغتياله تمت عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية التى عرضت على منفذى المحاولة 50 مليون دولار والإقامة فى واشنطن، وهم 11 قاتلا شاركوا فى أعمال شغب فى عامى 2014 و2017، على حد وصفه.

ووفقا لصحيفة "لا برينسا أوستريال" الكولومبية فقد اتهم مادورو أحد أبرز قادة المعارضة وحمله مسئولية الهجوم بواسطة طائرتين فى كاراكاس خلال العرض العسكرى.

وأضاف مادورو أن "هناك أدلة قدمها 6 تم اعتقالهم تشير إلى تورط عضو الجمعية الوطنية خوليو بورخيس الذى يعيش فى قصر فى بوجوتا"، مضيفا "نعلم أنه جبان لمشاركته فى هذا العمل، ووزارة الخارجية قدمت طلبا بتسليم من خططوا للهجوم من الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا للهجوم".



مواطنو فنزويلا



جانب من مظاهرات مواطنو فنزويلا



الفنزويليون يتظاهرون دعما لمادورو



جانب من مظاهرات دعم مادورو



جانب من المسيرات



مسسيرات دعم مادورو



جانب من مسيرات دعم مادورو