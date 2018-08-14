صور.. الفريق مُهاب مميش يلتقى أوائل الثانوية العامة

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، وفداً من أوائل الثانوية العامة، برئاسة عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية يرافقه عدد من قيادات ومحررى الجريدة، بحضور طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس واللواء خالد العزازى مستشار الفريق للعلاقات العامة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وقال بيان صادر عن هيئة قناة السويس، قال أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس وجريدة الجمهورية فى إطار التقليد السنوى لمؤسسة التحرير “جريدة الجمهورية” برعاية المتفوقين علمياً من أوائل الثانوية العامة والاحتفاء بهم من خلال تنظيم مجموعة من الجولات التعريفية لأهم المشروعات التنموية التى تشهدها البلاد.

فى كلمته، رحب الفريق مميش بأبناء مصر من المتفوقين علمياً من اوائل الثانوية العامة وعبر عن ثقته الشديدة بشباب مصرالصاعد وثروتها الحقيقية باعتبارهم الدعامة الرئيسية للتطوير والتنمية فى ربوع مصرنا الحبيبة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم العملية والعلمية.

وشدد الفريق مميش على أهمية العلم والعمل فى بناء الأمم وتشكيل حاضرها ومستقبلها، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة سبل الرعاية والدعم للشباب، وهو ما لمسه فى التوجيهات الرئاسية بأن يحظى مشروع قناة السويس الجديدة بمشاركة طاقات مصرية شابة خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

و أكد رئيس الهيئة أن مسيرة التنمية بمنطقة القناة تخطو خطوات ثابتة وسريعة لتغيير شكل الحياة فى المنطقة وهى المسيرة التى بدأت بافتتاح مشروع القناة الجديدة الذى نجح فى رفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة باعتبارها البنية التحتية اللازمة لمشروع التنمية بمنطقة القناة.

من جانبه، عبر عبد الرازق توفيق عن سعادته لتواجد هذه العقول الشابة الطموحة فى رحاب قناة السويس التى تعد الركيزة الأساسية لمستقبل مصر فى الفترة القادمة فى ظل الرؤية المستنيرة لإدارة هذا المرفق الحيوى العالمى واتباع فكر جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبورالسفن فقط.

خلال الزيارة، قدم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفنى بالهيئة عرضاً تقديمياً عن "الحلم المصرى العظيم" الذى بدأ بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى أغسطس عام 2015 لتكون القناة الجديدة نواة للمشروع القومى العملاق لتنمية منطقة القناة، كما شاهد الوفد مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ القناة منذ نشأتها، مروراً بمراحل التطوير المختلفة التى شهدتها القناة على مدار تاريخها وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع التصنيف العالمى للقناة والحفاظ على صدارتها.

فى ختام الزيارة، التقط الفريق مُهاب مميش صورة تذكارية مع أوائل الثانوية العامة ثم دعاهم للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة أعقبها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.