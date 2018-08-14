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صور.. اضبط مخالفة.. مدرسة السادات الإعدادية بالشرقية تحاصرها القمامة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:17 م
صور.. اضبط مخالفة.. مدرسة السادات الإعدادية بالشرقية تحاصرها القمامة جانب من القمامة
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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اشتكى أولياء أمور طلاب مدرسة السادات الإعدادية، المجاورة لمديرية الصحة بالشرقية بمدينة الزقازيق من تكدس القمامة حول المدرسة خاصة أمام أبواب المدرسة الرئيسية.

 

وقال محمود رضا ولى أمر الطالب أحمد، أن المدرسة رغم وجودها بمكان يعد من أرقى أماكن مدينة الزقازيق إلا أن القمامة تحاصر المدرسة، وتتكدس أمام الأبواب الرئيسية لها وهذا يعود بالسلب على المنظر الحضارى وعلى الصحة العامة للطلاب.

 

وأضاف أن القمامة لم تحاصر المدرسة من الخارج فقط بل امتدت لداخل أسوارها ما يجعلها خطرا على الطلاب بعد أن تخطت اسوار المدرسة وتكدست داخل حرم المدرسة ما ينذر بإصابة الطلاب بالأمراض، لافتاً إلى أنه تقدم مع عدد من اولياء الامور بشكاوى إلى مسئولى المحافظة ولكنه لم يتلقى أى استجابة.

 

وطالب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بسرعة رفع القمامة من شوارع مدينة الزقازيق خاصة المدارس ورفع أكوام القمامة من خارج وداخل مدرسة السادات الاعدادية الملتصقة لمديرية الصحة بمدينة الزقازيق.

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