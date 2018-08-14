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صحيفة عكاظ: السيسى أول ضيف يستقبله الملك سلمان بمشروع نيوم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:50 م
صحيفة عكاظ: السيسى أول ضيف يستقبله الملك سلمان بمشروع نيوم السيسى خلال استقباله من الملك سلمان
كتب: هانى محمد
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أثنت الصحف السعودية، اليوم على زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى مدينة نيوم، ومقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث وصفت صحيفة "عكاظ" السعودية، الزيارة بأنها تأتى على نحو غير مسبوق واستثنائى، إذ إنها أول زيارة يستقبل فيها خادم الحرمين الشريفين أيا من ضيوفه من رؤساء الدول على أرض المدينة الحلم "نيوم".

وقالت صحيفة "عكاظ"، إن ذلك الزيارة تدل على وقوف قائدى البلدين معا على أرض الأحلام والواقع فى نيوم، مجسدا عمق العلاقة بين البلدين ومضيهما قدما فى المشروع الفريد من نوعه، إذ تشارك مصر فى مشروع نيوم الطموح عبر تأسيس مناطق استثمارية ستضم أراضى من مصر والأردن.

التوافق السعودى المصرى فى الأيام الأخيرة حمل دلالات عدة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، وشراكتهما في التنمية والنهضة عبر مشاريع مختلفة تحاكى المستقبل، تستهدف الارتقاء بالشعبين السعودى والمصرى على حد سواء فى مختلف الأصعدة.

واستقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى نيوم، الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، بحضور ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأقام خادم الحرمين مأدبة غداء لأول ضيوفه فى نيوم بهذه المناسبة.


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