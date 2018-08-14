"صحة الشرقية" تكلف 7 مستشفيات لتفعيل جراحة العمود الفقرى والمخ

الشرقية - إيمان مهنى

كلفت مديرية الصحة بالشرقية، 7 مستشفيات بوضع خطة زمنية قصيرة لتشغيل جراحات المستوى الثالث بالمستشفى وهى جراحات الأورام والعمود الفقرى والمخ والأعصاب وتغيير المفاصل.

كما أعلنت رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية أثناء فترة عيد الأضحى المبارك وضرورة الالتزام بالنوبتجيات فى جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وجاء ذلك أثناء اجتماع وكيل الوزارة بمديرى الإدارات الصحية والمستشفيات.

ومن جهة أخرى تفقد هشام مسعود وكيل الوزارة أعمال التطوير بمستشفى ههيا المركزى حيث جار إنشاء عناية متوسطة وبنك دم إدمائى وعمل توسعات فى العناية المركزة بالمستشفى لتسع 16 سريرًا، بدلاً من 10 أسرة وعمل توسعات بقسم الباطنة وقسم الأطفال بالمستشفى.

كلفت مديرية الصحة بالشرقية، 7 مستشفيات بوضع خطة زمنية قصيرة لتشغيل جراحات المستوى الثالث بالمستشفى وهى جراحات الأورام والعمود الفقرى والمخ والأعصاب وتغيير المفاصل.

كما أعلنت رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية أثناء فترة عيد الأضحى المبارك وضرورة الالتزام بالنوبتجيات فى جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وجاء ذلك أثناء اجتماع وكيل الوزارة بمديرى الإدارات الصحية والمستشفيات.

ومن جهة أخرى تفقد هشام مسعود وكيل الوزارة أعمال التطوير بمستشفى ههيا المركزى، حيث جار إنشاء عناية متوسطة وبنك دم إدمائى وعمل توسعات فى العناية المركزة بالمستشفى لتسع 16 سريرا بدلاً من 10 أسرة وعمل توسعات بقسم الباطنة وقسم الأطفال بالمستشفى.