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"صحة الدقهلية" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى وتلغى إجازات العاملين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:30 م
"صحة الدقهلية" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى وتلغى إجازات العاملين محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية انتهت من كافة الاستعدادات على مستوى القطاع الصحى بالدقهلية استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، سواء على مستوى القطاع العلاجى أو مستوى قطاع الطب الوقائى.

 

وأكد مكى على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية، ورفع درجة الاستعداد بهذه المستشفيات وإلغاء كافة الإجازات للعاملين بالقطاع الصحى، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذة المستشفيات، وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ، وكذلك استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد، كما أَكد على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، وعلى مستوى قطاع الطب الوقائى أوضح مكى أنة يتم فى تلك الفترة تنفيذ خطة شاملة فى مجال مراقبة الاغذية وشن حملات مكثفة لضبط سوق ومنافذ تداول المواد الغذائية، وكذلك فى مجال صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم وتوافر الاشتراطات الصحة وكذلك عينات المياة على مستوى المساجد وخزانات المياه، والمرور على الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من النظافة العامة وكذلك تكثيف أعمال مقاومة الحشرات فى أماكن التجمعات وأكد أن أعمال المتابعة المرورية مستمرة لحين الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى المبارك.


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