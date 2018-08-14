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"صحة الإسكندرية": 1558 تفتيش صيدلى و76 محضر شرطة فى شهر واحد

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:26 ص
"صحة الإسكندرية": 1558 تفتيش صيدلى و76 محضر شرطة فى شهر واحد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، حصاد نشاط إدارة الصيدلة الشهر الماضى ، ما بين حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية أو إصدار قرارات بالغلق الإدارى وتحرير محاضر مخالفة.

وأوضح أنه تم الترخيص لـ7 منشآت صيدلية جديدة، ما بين صيدليات عامة تبيع الدواء للجمهور وصيدليات خاصة داخل المستشفيات ومخازن أدوية.

وأضاف أنه تم عمل 1558 زيارة تفتيش مفاجئة، ما بين 1505 زيارة على الصيدليات العامة و 25 زيارة تفتيش مفاجئة على الصيدليات الخاصة داخل المستشفيات و 6 زيارات تفتيش مفاجئة لصيدليات الخدمة الليلية و 120 زيارة تفتيش مفاجئة لمخازن الأدوية، كما تم التفتيش على مكاتب الصحة ومكاتب رعاية الطفل ومستوصفات الصدر.

بالإضافة إلى  تحرير 78 محضرا بأقسام الشرطة واستصدار قرارات غلق إداري لـ2 مؤسسة صيدلية لعدم وجود ترخيص أو عدم وجود المدير الصيدلي أو وجود أدوية مهربة.

 

 


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