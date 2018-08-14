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شاهد..وزير خارجية بريطانيا السابق يخرج للصحفيين بملابس المنزل والشاى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:06 م
شاهد..وزير خارجية بريطانيا السابق يخرج للصحفيين بملابس المنزل والشاى وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون
كتب محسن البديوى
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فى محاولة منه لتفادى أسئلة الصحفيين المتجمهرين أمام منزله، خرج وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون، إلى الصحفيين مرتديا زيه المنزلى ومقدماَ لهم أكواب الشاى.

وفى فيديو بثته قناة "يورونيوز"، رفض جونسون التعليق على تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل بشأن البرقع الإسلامى والتى سيجرى التحقيق بشأنها قريبا من قبل حزب المحافظين الذى ينتمى إليه.

 

وكان جونسون قد شبه المنقبات بلصوص البنوك وبصناديق البريد، أثناء تصريحاته لصحيفة دايلى ميل، ودعته رئيسة الوزراء تريزا ماى للاعتذار إلا أنه تعنت ورفض الاعتذار فأحيل للتحقيق.

 

وسار جونسون مبتهجا نحو الإعلاميين حاملا صينية تحمل عددا من أكواب الشاى، وعلى الرغم من إلحاح الصحفيين للتعليق بشأن البرقع، إلا أن الوزير السابق لم يتزحزح، قائلا فقط أنه ليس لديه ما يقوله عن هذا الأمر.


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