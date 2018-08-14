شاهد فى دقيقة.. 12 قرارا للكنيسة لضبط الرهبنة بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس

سارة علام

بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، رأت لجنة شئون الرهبنة بالكنيسة إصدار قرارات جديدة عرفت باسم "ضبط الرهبنة".

1- وقف قبول رهبان جدد فى جميع الأديرة داخل مصر لمدة عام بداية من هذا الشهر.

2- تجريد أى راهب عمل على إنشاء دير دون موافقة الكنيسة

- مع عدم السماح بأى أديرة جديدة إلا التى تقوم على إعادة إحياء أديرة قديمة

ويتم ذلك من خلال رعاية دير معترف به ( عامر )

3- تحديد عدد الرهبان فى كل دير لضبط الحياة الرهبانية وتجويد العمل الرهبانى

4- إيقاف "تعيين" الرهبان فى الدرجات الكهنوتية لمدة ثلاث سنوات

5- الالتزام بعدم حضور علمانيين فى صلوات الرهبان الجدد لحفظ الوقار

6- تستقبل الأديرة الزيارات طوال العام باستثناء فترة صوم الميلاد والصوم الكبير

فتكون أيام ( الجمعة والسبت والأحد ) فقط من كل أسبوع

7- الاهتمام بحياة الراهب والتزامه داخل الدير

8- كل راهب يأتى بالأفعال التالية يعرض نفسه للمساءلة والتجريد من الرهبنة والكهنوت واعلان ذلك رسمياً :

أ‌- الظهور الإعلامى بأى صورة ولأى سبب وبأى وسيلة

ب‌- التورط فى أى تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها ديره

ت‌- التواجد خارج الدير بدون مبرر والخروج بدون إذن مسبق من رئيس الدير

9- لا يجوز حضور الأكاليل والجنازات للرهبان إلا بتكليف وإذن رئيس الدير بحد أقصى راهبين

10- إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أى صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعى

11- على الأقباط عدم الدخول فى أى معاملات مادية أو مشروعات مع الرهبان أو الراهبات

وعدم تقديم أى تبرعات عينية أو مادية إلا من خلال رئاسة الدير أو من ينوب عنهم

12- تفعيل دليل الرهبنة وإدارة الحياة الديرية الذى صدر من المجمع المقدس فى يونيو 2013 وهى مسئولية رئيس الدير ومساعديه .