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شاهد فى دقيقة .. كيف رد مجلس الوزراء على شائعات السوشيال ميديا ؟

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:08 م
شاهد فى دقيقة .. كيف رد مجلس الوزراء على شائعات السوشيال ميديا ؟ مجلس الوزراء - أرشيفية
كتب محمود حسن
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عدد من الشائعات الكبيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، الكثير منها استهدف التعليم بسبب اقتراب موعد بدء الدراسة.
 
وعدد منها أيضا دار حول الضرائب العقارية، وهى الشائعات التى نفتها الحكومة وأوضحت حقيقتها
 
في هذا الفيديو يرصد اليوم السابع عدد من الشائعات التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة والرد عليها وفقا لما جاء  فى تقرير مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 

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التعليم

الشائعات

مجلس الوزراء




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