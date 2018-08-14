سقوط نجار تخصص فى سرقة الشقق.. ويعترف: سرقت أكتر من مليون جنيه

كتب: إبراهيم أحمد

نجح ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، من القبض على "أحمد.ح" 45 سنة نجار موبيليا والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "سرقة مسكن"، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن والشركات بدوائر أقسام شرطة مصر الجديدة و مدينة نصر أول و عابدين، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

ومن خلال الأكمنة تم ضبطه بمسكنه وبحوزته سلاح نارى "طبنجة حلوان" عيار 9 مم، وخزينة بداخلها طلقتين من ذات العيار"غير مبلغ بسرقتها"، وكمية من الحشيش، ومبالغ مالية متنوعة و3 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأقر بارتكابه 10 حوادث سرقات مساكن وشركات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الخزينة.

وشملت سرقة مبلغ 430 ألف جنيه و 26.300 دولار أمريكى، من داخل شركة الأحجار المصرية وهاتفين محمول وكمية من العطور ماركات مختلفة وحقيبة ماركة جيب من داخل شقة طالب بكلية الهندسة بدولة فرنسا، وسرقة مبلغ 40 الف جنية من داخل شركة عطور بعمارات العبور، وسرقة مبلغ 250 الف جنية من داخل شركة لمستحضرات التجميل، الكائنة بعمارات العبور، كما اعترف بسرقة مبلغ 45 ألف جنيه من داخل شركة ملابس كائنة بعمارات العبور، وسرقة مبلغ 200 يورو من داخل شركة بعمارات العبور، وسرقة مبلغ 5000 جنيه من داخل مركز للتخسيس الكائن بطريق النصر، وسرقة مبلغ 5000 جنية، مجموعة من كروت الذاكرة "فلاشة" من داخل شركة للحلول التكنولوجية الكائنة بطريق النصر، وسرقة مبلغ 80 دينار، هاتف محمول من داخل مكتب محاماة فى شارع شريف، وسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من داخل مكتب محاماة فى عابدين.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.