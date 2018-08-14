video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سفر وعودة 1417 مصريا وليبيا و 246 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:08 م
سفر وعودة 1417 مصريا وليبيا و 246 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم -أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1417 مصريا وليبيا و 246 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 997 إلى الجانب الليبي، بينهم  436مصريا و561 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 420 بينهم 262 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 158 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 414 ألفا و 144 مصريا.

على جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 173شاحنة محملة بالبضائع وعودة 73 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفر وعودة 830 مصريا وليبيا و 200 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة