سفر وعودة 1417 مصريا وليبيا و 246 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1417 مصريا وليبيا و 246 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 997 إلى الجانب الليبي، بينهم 436مصريا و561 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 420 بينهم 262 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 158 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 414 ألفا و 144 مصريا.

على جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 173شاحنة محملة بالبضائع وعودة 73 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.