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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:41 ص
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زلزال ثان بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربى الصين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:02 ص
زلزال ثان بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربى الصين مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "يونان" جنوب غربى الصين تعرض المقاطعة لزلزال ثان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالى حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا المقاطعة خلال 24 ساعة إلى 24 مصابا، مع تضرر أكثر من 70 ألف شخص من سكان المقاطعة.

وأشارت السلطات المحلية – فى بيان لها اليوم- إلى أنه تم إجلاء 33 ألف شخص من سكان المقاطعة إلى أماكن آمنة، لافتة إلى أن الزلزالين ألحقا أضرارا بنحو ثمانية آلاف منزل.

كانت مقاطعة "يونان" قد تعرضت فجر أمس الاثنين، إلى زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة "يويشى" بالمقاطعة، حيث شعر سكان المنطقة بقوة الزلزال، وفر كثير منهم إلى خارج المنازل بحثا عن الأمان، فضلا عن تسبب الزلزال فى إلحاق أضرار بشبكتى الكهرباء والاتصالات فى المقاطعة.

وأطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة، وأرسلت فريقا من الخبراء إلى المناطق التى ضربها الزلزال للمساعدة فى أى حالات طارئة.

 


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