video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم المعارضة بمالى: سنرفض قبول نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:58 ص
زعيم المعارضة بمالى: سنرفض قبول نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية انتخابات مالى
باماكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال زعيم المعارضة فى مالى "سومايلا سيسى" سأرفض نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى جرت أمس الأول الأحد وشابتها أعمال تزوير وعنف بالإضافة إلى الإقبال الضعيف من الناخبين".

وأضاف سومايلا سيسى - فى تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه ثبت وقوع عمليات تزوير خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى مالى، لذلك فإنه لن يتم قبول نتائج هذه الانتخابات.

وقد تنافس فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمالى كل من الرئيس "إبراهيم أبو بكر كيتا" وزعيم المعارضة سيسي.. وكان كيتا قد حصل على 41.4 % من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى للانتخابات التى جرت الشهر الماضى مقابل 17.8 % لزعيم المعارضة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعارضة فى مالى تندّد بتزوير الانتخابات الرئاسية قبيل ساعات من بدئها

الناخبون فى مالى يدلون بأصواتهم فى جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة

صور.. سلطات مالى تبدأ عمليات الفرز فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات مالى

زعيم المعارضه فى مالى

المعارضه فى مالى

مالى




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة