زعيم المعارضة بمالى: سنرفض قبول نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

باماكو (أ ش أ)

قال زعيم المعارضة فى مالى "سومايلا سيسى" سأرفض نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى جرت أمس الأول الأحد وشابتها أعمال تزوير وعنف بالإضافة إلى الإقبال الضعيف من الناخبين".

وأضاف سومايلا سيسى - فى تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه ثبت وقوع عمليات تزوير خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى مالى، لذلك فإنه لن يتم قبول نتائج هذه الانتخابات.

وقد تنافس فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمالى كل من الرئيس "إبراهيم أبو بكر كيتا" وزعيم المعارضة سيسي.. وكان كيتا قد حصل على 41.4 % من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى للانتخابات التى جرت الشهر الماضى مقابل 17.8 % لزعيم المعارضة.