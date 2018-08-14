رئيس مركز الداخلة يقود حملة مكبرة لتطهير المخلفات ونظافة الأحياء

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قاد كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حملة مكبرة، لتطهير الشوارع وتوسيع وردم وإزالة المخلفات والحشائش على امتداد طريق الإيواء إلى الطريق المؤدى لمستشفى الداخلة، حيث شهدت الحملة عدة توسعات بطريق شارع المهندس وخلف إدارة الشباب والرياضة بجوار منطقة الإيواء السكنية على إمتداد عدة شوارع وأحياء متصلة وتنتهى بجوار محطة الوقود بمحازاة مدرسة موط الثانوية بنات باستخدام معدات ثقيلة و2 لودر وزاحف وعربات نقل ثقيلة لنقل المخلفات.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستمر لمدة 3 أياَم وتضم خطة مستكملة لتمهيد الطرق الرئيسية والمتفرعة المكتظة بالحشائش والأشجار الضارة غير المستقلة والمتاخمة للطرق والشوارع المختلفة بمشاركة جميع رؤساء الأحياء وجهاز تحسين البيئة وعمال النظافة ومعدات المركز ضمن أعمال خطة رئاسة المركز لتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين.